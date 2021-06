L’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il a rejeté les offres de livres de « deux des maisons d’édition les plus grandes et les plus prestigieuses » alors que selon un rapport, les principales sociétés d’édition étaient sceptiques à l’idée de conclure un accord avec lui pour un mémoire post-Maison Blanche. « Deux des maisons d’édition les plus importantes et les plus prestigieuses ont fait des offres très substantielles que j’ai rejetées. Cela ne veut pas dire que je ne les accepterai pas dans le futur, car j’ai commencé à écrire le livre », a indiqué Trump mardi dans une déclaration.

La déclaration, rapportée pour la première fois par Politico, intervient au milieu d’un rapport de l’agence de presse selon lequel les principales maisons d’édition aux États-Unis hésitent à s’associer à l’ancien président pour publier un livre potentiel. Politico a rapporté mardi que le facteur sous-jacent à la prudence des entreprises était la crainte que le contenu du livre ne soit pas exact. Trump a révélé pour la première fois la semaine dernière qu’il avait « refusé deux contrats de livres, du plus improbable des éditeurs, en ce sens que je ne veux pas faire un tel contrat pour le moment ».

“Le livre de tous les livres”

Il a affirmé qu’il « écrivait comme un fou de toute façon » et a ajouté que « le moment venu, vous verrez le livre de tous les livres ». Politico, cependant, a indiqué avoir contacté de hauts responsables des « cinq grandes » maisons d’édition pour se renseigner sur les offres potentielles à l’ancien président. Mais aucune des sources avec qui Politico s’est entretenue n’a déclaré être au courant d’accords proposés à Trump, et la plupart d’entre elles ont déclaré qu’elles ne seraient pas intéressées si l’ancien président cherchait une maison d’édition.

Par ailleurs, Trump affirmé que les maisons d’édition seraient intéressées par l’impression de son livre en raison des bénéfices qu’il rapporterait. « Si mon livre est le plus grand de tous, et avec 39 livres écrits ou en cours d’écriture sur moi, est-ce que quelqu’un pense vraiment qu’il est au-dessus de gagner beaucoup d’argent ? », a écrit Trump. « Certains des plus gros sleezebags au monde dirigent ces entreprises. Pas de morale, rien, juste le résultat », a-t-il déploré.