Au moins une personne a été tuée et trois autres ont été blessées lorsqu’un véhicule a foncé sur un groupe de manifestants à Minneapolis dimanche soir, a annoncé la police. L’incident s’est produit dans le quartier Uptown. Le département de police de Minneapolis a déclaré que ses officiers surveillaient une manifestation dans la région lorsqu’une voiture est entrée dans la foule. Après la collision, les manifestants ont affronté le conducteur.

« Les manifestants ont sorti le suspect du véhicule et, d’après les rapports des témoins, ont commencé à frapper le conducteur », a déclaré la police dans un communiqué lundi matin. « Les agents sont arrivés et ont pris la garde du chauffeur ». Les forces de l’ordre ont fait appel à du renfort et plusieurs ambulances ont été appelées sur les lieux. Deux manifestants blessés ont été transportés en ambulance vers un hôpital local.

Le conducteur pourrait avoir pris de la drogue ou de l’alcool

L’un était dans « un état très critique », tandis que l’autre avait des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a indiqué la police. La manifestante grièvement blessée, est décédée à l’hôpital, selon la police. « Le médecin légiste divulguera l’identité de la victime, ainsi que la nature et la cause du décès dans les jours à venir », a précisé la police. Le conducteur a également été transporté dans un hôpital de la région pour ses blessures. Son identité n’a pas été dévoilée. Cependant, la police a déclaré que toutes les personnes impliquées dans l’incident seraient des adultes.

« L’enquête préliminaire indique que la consommation de drogues ou d’alcool par le conducteur peut être un facteur contributif dans cet accident », a déclaré la police, sans préciser les accusations portées contre le suspect. Le quartier où l’incident a eu lieu est le théâtre de manifestations en cours depuis le 3 juin, lorsque des membres d’un groupe de travail du US Marshals Service ont abattu Winston Boogie Smith Jr., un noir de 32 ans, père de trois enfants qui était assis dans un véhicule garé à ce moment-là.