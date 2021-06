Le paysage politique national est marqué ces derniers jours par la démission cyclique des membres des différents partis politiques qui composent la mouvance présidentielle. C’est le cas du parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) et du Bloc Républicain qui ont enregistré le départ de plusieurs de leurs membres.

Des membres très influents du parti Moele-Bénin et du Bloc Républicain ont déposé leurs armes pour des raisons soit de gouvernance où de non démocratie à l’intérieur des partis. En effet, le secrétaire national aux affaires juridiques et à la législation de Moele-Bénin a rendu mardi 29 juin 2021 sa démission pour dysfonctionnement et pour des raisons d’humiliation publique.

Dans la même foulée, le conseiller communal Gilles Agossou à la mairie d’Abomey-Calavi et membre du Bloc Républicain a adressé mardi 29 juin dernier, sa démission au secrétaire exécutif national du parti. L’élu communal fait cas de dysfonctionnement au sommet du parti du cheval cabré mais aussi et surtout l’incohérence et la cacophonie dans les décisions internes du parti.