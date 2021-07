Le jeudi 1er juillet 2021, Le Parti Communiste Chinois (PCC) célébrait son 100è anniversaire à la place Tiananmen de Pékin. Plusieurs dirigeants africains et européens ont adressé à l’occasion des messages de félicitations à l’empire du milieu. Patrice Talon du Bénin a par exemple indiqué que le centenaire du PCC ouvrira une nouvelle ère de plus grand bonheur et d’éclat pour le peuple chinois et l’humanité toute entière.

Continuer par approfondir la coopération et les échanges avec la Chine

Il a par la suite exprimé la disponibilité de son pays à continuer par approfondir la coopération et les échanges avec la Chine dans divers domaines. Notons que l’empire du milieu est en pleine confiance au Bénin depuis l’arrivée au pouvoir de Patrice Talon. L’ex homme d’affaires a confié aux sociétés de l’empire du milieu de grands projets d’infrastructures, comme la construction de la boucle ferroviaire Niamey-Cotonou ou encore la réalisation de l’aéroport de Glo Djigbé.

Les entreprises chinoises sont aussi sur plusieurs autres projets, notamment, la construction du Pipeline Niger-Bénin. Récemment, la coopération entre la Chine et le Bénin a permis de rénover le Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un stade construit il y a plus de 35 ans. En effet, l’infrastructure a été inaugurée en 1982. Avec le temps, il a pris un coup de vieux.