Alors que le retrait des troupes américaines d’Afghanistan se poursuit, la Chine se positionne de plus en plus comme un allié des talibans. En effet, ces derniers comptent sur Pékin pour développer le pays et apporter la paix. Lors d’une rencontre, au cours de la semaine, entre les deux parties à Tianjin en Chine, elles ont réaffirmé leur volonté de coopérer ensemble.

« Une force politique et militaire cruciale en Afghanistan »

Le mercredi 28 juillet 2021, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, n’a pas tari d’éloges à l’endroit des talibans. Pour lui, ces derniers « sont une force politique et militaire cruciale en Afghanistan », ajoutant qu’il nourrit l’espoir de les voir « jouer un rôle important dans le processus de paix, de réconciliation et de reconstruction en Afghanistan ». Notons que ce soutien apporté par la Chine aux talibans intervient dans un contexte où l’empire du milieu craint que l’Afghanistan serve de refuge aux combattants islamistes ouïghours. Sur ce point, les talibans ont voulu rassurer la Chine.

L’Afghanistan n’agirait pas contre la sécurité de la Chine

Dans une interview accordée à un média français, le porte-parole des talibans, Mohammad Naeem, a assuré que l’Afghanistan n’agirait pas contre la sécurité de la Chine. « L’émirat islamique a assuré à la Chine que le sol afghan ne serait pas utilisé contre la sécurité du pays. Ils ont promis de ne pas interférer dans les affaires de l’Afghanistan, mais plutôt d’aider à résoudre les problèmes et d’apporter la paix » a-t-il déclaré. Pour rappel, cette entente intervient alors que plusieurs organisations de défense des droits de l’homme font état de violations des droits dans les camps où sont internés de nombreux membres de la minorité musulmane ouïghoure.