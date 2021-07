Il l’a fait, Karim Benzema a réussi son retour en équipe de France. Après cinq ans et demi d’absence, en raison d’une embrouille avec Didier Deschamps, l’attaquant de 33 ans a mis de l’eau dans son vin, comme le technicien, pour pouvoir retrouver le chemin de Clairefontaine. Si le parcours de l’équipe de France n’a pas été au niveau des attentes à l’Euro 2020, le Madrilène n’a pas tremblé et a répondu présent, pour le plus grand bonheur de ses supporters.

Il y a encore quelques mois, au début de l’année 2021, l’hypothèse de voir, à nouveau, Karim Benzema sous le maillot de l’équipe de France était infime, voire impossible. Pourtant, contre toute attente, tout a changé au mois de mai, lors de l’annonce de la liste de l’équipe de France pour l’Euro 2020. En effet, à la surprise générale, Didier Deschamps a convoqué 26 joueurs dont l’attaquant du Real Madrid pour le championnat d’Europe. Très vite, les débats autour du numéro 19 des Bleus ont fusé : pourquoi est-il revenu ? Comment a-t-il convaincu Didier Deschamps ?

Malgré les interrogations autour de son retour en Bleu, et notamment les débats politiques, Karim Benzema a fait le dos rond et répondu sur le terrain. Certes, il n’a pas marqué lors des deux matchs amicaux, ni lors des deux premiers matchs de l’Euro (face à l’Allemagne et la Hongrie), mais KB Nueve s’est illustrée par la suite de la compétition. Contre le Portugal, le Madrilène a répondu au doublé de son ami Cristiano Ronaldo pour offrir la première place à la France dans le groupe de la mort. Contre la Suisse, en huitième de finale, le numéro 9 du Real a encore une fois tout tenté pour qualifier la France, lui qui restait sur une décevante élimination en quart de finale à la Coupe du Monde 2014. Toutefois, malgré son doublé, Benzema a assisté, impuissant, à l’élimination des Bleus face aux Suisses aux tirs au but en direct du banc de touche, lui qui s’est blessé durant la rencontre. Dans cet Euro décevant en équipe de France, l’ancien Lyonnais est l’une des rares satisfactions avec Paul Pogba !

Quelle est la suite pour Benzema ? Dorénavant pleinement intégré au groupe tricolore et adoubé par les supporters, le Madrilène rêve évidemment de disputer la prochaine Coupe du Monde. Certes, le Mondial 2022 arrive dans un an et demi, et malgré son âge avancé, sa condition physique est toujours parfaite et devrait lui permettre d’atteindre cet objectif.

À en croire les paris sportif, la France, championne du Monde en titre, reste favorite pour la prochaine CDM, malgré la désillusion de l’Euro 2020. Les Bleus ont une cote à 6,00, la plus basse disponible, devant le Brésil (6,50). L’Angleterre et l’Italie, finalistes du championnat d’Europe, arrivent ensuite avec des cotes respectives de 8,50 et 10,00. Karim Benzema et les Bleus sont certains d’une chose, ils n’auront pas le droit à l’erreur au Qatar afin de rêver d’une troisième étoile et, surtout, conserver leur titre. Didier Deschamps a un an et demi pour parvenir à ses fins et reconstruire un groupe solide !