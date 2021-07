Une rude épreuve pour la quarantaine d’athlète qui a pris part, ce samedi 3 juillet 2021 à la salle des fêtes « Le Majestic » à Cotonou, à la première édition du championnat national de Bodybuilding et Fitness du Bénin. Organisé par la Fédération béninoise de Bodybuilding et Fitness que dirige par Bienvenu Vodounou, ce premier championnat a permis aux athlètes de s’afficher dans différentes positions pour mettre en exergue leurs corps et exhiber leurs muscles. Le grand vainqueur de ce premier championnat est Prudence Dossa.

Force mentale, concentration, maîtrise de son corps, endurance et débauche d’énergie, tout y était. Le premier championnat national de Bodybuilding et Fitness a eu lieu au Bénin. Près d’une quarantaine, les athlètes poussés par un public sous le charme d’un sport en gestation au Bénin ne se sont pas économisés pour leur donner du plaisir. Les bodybuilders se sont défiés à travers les sept (7) poses qui composent la discipline. Au niveau de la catégorie bodybuilding 65-75 kg, Prudence Dossa prend la première place. Dans la catégorie bodybuilding + 75-85 kg, la première place est revenue à Honoré Zossou. Fidel Gnintoungbe est 1er dans la catégorie bodybuilding + 85-95 kg et Romain Zanou a pris la tête du classement au niveau de la catégorie body fitness 23-25 ans. Une compétition entre les quatre premiers de chaque catégorie a été aussi organisée pour désigner le grand vainqueur. C’est ainsi que Prudence Dossa a été sacré vainqueur des vainqueurs de ce premier championnat national.

Ce championnat a été lancé en présence du directeur de cabinet du ministre des Sports, Ernest Guillaume Sossou. Avant l’entame de la compétition, il a dit être «persuadée que chacun donnera le meilleur de lui-même pour élever le niveau technique de la compétition ». Il a invité les uns et les autres à se conformer à la philosophie et aux grands principes du Bodybuilding et du Fitness et à laisser éclore en eux, les valeurs cardinales que portent ces disciplines sportives.

Le secrétaire général de la Fédération béninoise de Bodybuilding et Fitness (FBBF), Marzouk Abdoulaye a rappelé qu’après les trois précédentes éditions entre 2006 et 2019 sous la coupole de l’Association sportive BBP, la fédération a vu le jour le 6 juin 2020. C’est donc la première compétition de la FBBF depuis sa naissance. Il a relevé que la FBBF, membre de l’International Federation Of Bodybuilding And Fitness (IFBB) a pour objectif, la promotion, l’organisation et le développement de : Culturisme, Fitness, Body Fitness, Mens’s Physique, Women’s Physique, la Musculation éducative et d’entretien, la Culture physique et la remise en Forme.

Classements par catégorie du premier championnat de Bodybuilding et Fitness

Catégorie : Body 3 65-75 KG

1er Prudence Dossa

2e Kabirou

3e Kumar

Catégorie Body 2 +75-85 Kg

1er Honoré Zossou

2e Djiman Agbo

3e Gilchrist Gomez

Catégorie: Body 1 +85-95 kg et plus

1er Fidel Gnintoungbé

2e Ntoutou Mou

3e Mohamed Nachirou

SUPER PODIUM

1er Prudence Dossa

2e Romain Zannou

3e Fidel Gnintoungbe