Lors du conseil hebdomadaires du Conseil des ministres ce mercredi 07 juillet 2021, le gouvernement béninois a procéder à des nominations dans deux ministères que sont les ceux de la Justice et de la législation, et de la Santé. Au ministère de la Justice, le conseil des ministres a nommé deux greffiers. Et au ministère de la Santé, c’est le nouveau directeur général du Service d’Assistance médicale et des urgences (SAMU) qui a été nommé.

En conseil des ministres ce mercredi 7 juillet 2021, le gouvernement du Bénin a procédé à la nomination des greffiers de la cour d’Appel et du Tribunal de Cotonou sur proposition du ministre de la Justice et de la législation, Sévérin Quenum. Ainsi, Ahonami Claudine Edwige Norbertine Gbaguidi Toglobesse est nommée Greffier en chef à la cour d’Appel de Cotonou.

Enagnon Follachadé Judith Hounsou Tokou a été nommée Greffier en chef au Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Au ministère de la Santé, sur proposition du ministre Benjamin Hounkpatin, Serge Vivokin Mewanou est le nouveau directeur général du Service d’assistance médicale et des urgences (SAMU).