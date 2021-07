Ce mardi 20 juillet, la comédienne Françoise Arnoul connue pour son rôle de Nini la blanchisseuse dans le film French Cancan, est décédée mardi à l’âge de 90 ans. Mais il semble, que la disparition de l’actrice n’ait pas été suffisamment relayée par la presse française, ce qui a provoqué la colère que Brigitte Bardot. Après s’être déjà insurgée plus tôt ce mois, contre le silence du gouvernement face à la protection des animaux, l’ancienne actrice du cinéma français s’en est prise ce jeudi aux médias. Elle a dénoncé leur silence face à la mort de son amie au profit de l’actualité sanitaire.

« Françoise Arnoul est morte le 20 juillet des suites d’une longue maladie à l’âge de 90 ans. Qui en a parlé ? TV ? Journaux ? Personne ou si peu, c’est honteux ! Vous nous pompez l’air avec votre virus, on a une indigestion des vaccins, mais vous oubliez que cette femme dut dans les années 50 une star et qu’elle fut éblouissante notamment auprès de Jean Gabin dans ‘French Cancan’ », a écrit Bardot sur Twitter dénonçant l’indifférence de la presse. Si les médias ne l’ont pas fait, elle l’a fait à travers son message en honorant la mémoire de son amie.

Remplacée par ce ‘Covid-Star’

« Je tiens à rendre un hommage personnel à celle qui fut avant moi une icône médiatique et inoubliable, portée aux nues, et hélas remplacée par ce ‘Covid-Star’ qui ne fait pas rêver. Adieu ma jolie Françoise », écrit-elle. Françoise Arnoul, de son vrai nom Françoise Gautschs’est éteinte dans un hôpital de Paris à la suite d’une longue maladie. Après avoir connu la célébrité en 1954 en incarnant Nini, Françoise Arnoul sera supplantée par Brigitte Bardot. « Je n’ai jamais été vraiment intéressée par ma carrière, je joue dans les films qui me plaisent avant tout », avait-elle déclaré.