Le club italien Juventus a annoncé que son équipe senior s’est isolée avant son affrontement pour le trophée Joan Gamper 2021 avec Barcelone le 8 août après que Hamza Rafia a été testé positif pour le Covid-19. D’après le club, la première équipe pourra continuer à s’entraîner, mais ne pourra avoir aucun contact avec l’extérieur après avoir été placée en isolement fiduciaire. Rafia, le joueur testé positif lui, sera mis en quarantaine loin du reste de l’équipe pendant les 10 prochains jours.

Il ne sera pas autorisé à retourner sur le terrain tant qu’il n’aura pas un résultat négatif au test après cette période. « La Juventus Football Club annonce que, lors des contrôles prévus par le protocole en vigueur, Hamza Rafia a été testé positif au Covid-19 », a annoncé la Juventus dans un communiqué sur son site officiel. « Dans le respect des règles et en accord avec les autorités sanitaires locales, l’équipe entre aujourd’hui en isolement» a ajouté le communiqué.

Cristiano Ronaldo de retour

La note a précisé que « cette procédure permettra à tous les sujets négatifs aux contrôles de s’entraîner régulièrement et de jouer les parties, sans permettre des contacts autres que le groupe». L’équipe a été mise en isolement par précaution à cause du joueur testé positif qui est entré en contact avec la majorité de ses coéquipiers après s’être présenté pour le début de la pré-saison du club la semaine dernière. L’attaquant de club Cristiano Ronaldo est rentré lundi à Turin après ses vacances et après l’Euro 2020, mais le club n’a pour l’instant confirmé aucun autre cas positif.