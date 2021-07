Aux Etats-Unis, une médecin naturopathe est la première personne à faire face à des accusations fédérales pour avoir vendu de fausses attestations de vaccin Covid-19. Dans un communiqué, le ministère américain de la Justice a déclaré que la nommée Juli Mazi de Napa, et résidente en Californie, est accusée d’avoir falsifié des certificats de vaccin Covid-19 pour indiquer que les clients avaient reçu les deux doses du vaccin de Moderna. Elle est accusée d’un chef de fraude électronique et d’un chef de fausses déclarations liées à des questions de soins de santé.

Les procureurs allèguent qu’une source a averti le bureau de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux, déclarant que les membres de sa famille ont acheté des « pastilles de vaccination » à Mazi prétendant créer une réponse en anticorps au Covid-19. Avec les pastilles, Mazi a envoyé des certificats de vaccination COVID-19 avec Moderna répertorié, et leur a dit d’écrire sur la carte, le jour où ils ont ingéré les pastilles. Mazi aurait prétendu que l’ingestion orale des pastilles avec de petites quantités de Covid-19 entraînerait une immunité complète et à vie contre la maladie.

Les vaccins Covid-19

Elle a affirmé à ses victimes que les vaccins Covid-19 sur les marchés contiennent des « ingrédients toxiques ». Les procureurs allèguent qu’elle avait un système existant de vente de pastilles de vaccination et de fabrication de dossiers de vaccination. Selon une plainte pénale, elle offrirait les vaccins contre les maladies infantiles prétendant satisfaire aux exigences de vaccination de l’État de Californie pour les écoles.

Elle risque jusqu’à 25 ans de prison

La plainte allègue aussi qu’elle a reçu plus de 221 000 $ entre janvier 2020 et mai 2021 à partir de 1 242 transactions sur Square. La plupart des transactions n’incluaient pas de description indiquant ce qu’elles étaient, mais 25 des paiements d’une valeur totale de 7 600 $ concernaient les traitements Covid-19. Elle risque 20 ans de prison pour fraude par fil et cinq ans pour fausses déclarations. Chaque accusation s’accompagne également d’une amende maximale de 250 000 $ et d’une mise en liberté surveillée de trois ans.