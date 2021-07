Le renforcement des mesures sanitaires en France avec le pass, a obligé certaines personnes, surtout les anti-vaccin à s’approvisionner de façon frauduleuse les certificats de vaccination. Malheureusement, certains ont été identifiés et ça a mal fini pour eux. Ce jeudi, plusieurs personnes ont écopé de lourdes peines. La principale mise en cause, une contractuelle du vaccidrive de Villepinte avait généré 200 faux QR code qu’elle a essayé de vendre sur le réseau social Snapchat.

Elle a pu être arrêtée après que la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, a été avertie « de l’obtention frauduleuse d’attestations de vaccination certifiées par deux personnes non vaccinées », d’après le parquet de Bobigny. Suite à des investigations, il s’est avéré que ces deux personnes ne se sont jamais fait inoculer une dose de vaccin. Toutefois le logiciel « vaccin covid » indique bien qu’elles se sont fait vacciner à des dates où la principale mise en cause était de service et était chargée de l’édition des attestations de vaccinations.

Deux de prison pour les bénéficiaires

Une perquisition a été alors faite à son domicile. C’est là que « 20 attestations », près de 7.000 euros et des numéros de sécurité sociale ont été retrouvés d‘après le parquet. Arrêtée, la mise en cause n’a pas nié les faits, elle a avoué avoir généré environ 200 QR codes qu’elle vendait à 200 euros sur Snapchat. Elle a été condamnée à 18 mois de prison dont six avec sursis. La peine de prison ferme a été aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Elle a également écopé d’une amende de 10.000 euros. Les deux bénéficiaires des attestations ont été condamnés à deux mois d’emprisonnement avec sursis. 1500 euros d’amende pour le premier et 1500 euros d’amende avec sursis pour le second.