Les Bleus repartent chez eux avec une nouvelle lourde défaite, battue 4-0 par le Japon. Le pays hôte a le seul record parfait en phase de groupes avec trois victoires. La France a concédé le plus de buts 11 dans les quatre groupes, 4-3 face à l’Afrique du Sud et 1-4 face au Mexique. Les Français sont complètement passés à côté de leur compétition. Ils ont également fini le match du jour à dix après l’expulsion de Kolo Muani à la 74e minute. Il s’agit d’une défaite cinglante pour l’équipe, a reconnu son capitaine André-Pierre Gignac.

« Ce soir, on est tombé contre plus fort que nous. Face au Mexique aussi, on était tombé sur plus fort que nous. Quand tu prends 11 buts dans une compétition de ce niveau-là, ça ne pardonne pas », a-t-il avoué. Bien qu’il ne trouve pas ça comme une excuse, le capitaine a estimé que le fait que le Japon joue à domicile et s’est longuement préparé, a été déterminant dans la défaite des Bleus. « Le Japon joue à la maison, il est prêt, il a décidé de ramener une grosse équipe. Collectivement, ils sont très forts. Ils ont commencé à se préparer au mois de juin », a-t-il confié.

La chutes des grands

En dehors de la France, l’Argentine n’aura également cette année pas droit à la troisième médaille d’or, de même qu’il n’y a pas eu de retour en finale pour l’Allemagne. Certaines des plus grandes nations du football sont tombées lors de la première étape du tournoi masculin des Jeux olympiques de Tokyo, n’ayant pas réussi à se qualifier mercredi pour la phase de groupes.