La Russie essaie visiblement d’avoir son propre réseau internet. En effet, selon des informations rapportées par certains médias de ce pays, des essais auraient été effectués au cours de ces dernières semaines. RBC s’est particulièrement attardé sur les différents essais qui ont été faits sur ce réseau et qui ont constitué en la déconnexion physique du segment russe du réseau mondial.

Un essai d’un mois

A en croire des documents consultés par le quotidien, un test aurait eu lieu du 15 juin au 15 juillet dernier. L’objectif était de s’assurer du fonctionnement stable, sûr et intégral d’Internet. « Le but de l’exercice est de déterminer la possibilité de fonctionnement de Runet en cas de distorsions externes, de blocages et d’autres menaces. Les résultats officiels n’ont pas encore été résumés, les exercices ont été préalablement reconnus comme réussis », a confié une source au média russe.

La souveraineté du Runet

Il y a quelques années, une législation avait été prise pour asseoir la souveraineté du Runet dans le pays. Tous les opérateurs russes étaient contraints d’utiliser certains équipements spécifiques. Le Roskomnadzor qui est l’autorité de régulation russe aura ainsi la possibilité de contrôler l’acheminement du trafic. Cette structure aura également grâce à ces équipements le pouvoir de bloquer l’accès à des contenus interdits dans le pays.