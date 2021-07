Dans un communiqué ce mercredi, le président américain Joe Biden a condamné l’assassinat du président haïtien comme un « acte odieux ». Le président a assuré que les États-Unis sont prêts à aider le pays à la suite de l’attaque pour apporter la sécurité et la sûreté dans le pays. « Nous sommes choqués et attristés d’apprendre l’horrible assassinat du président Jovenel Moïse et l’attaque contre la Première dame Martine Moïse », a déclaré Biden.

Le président a également présenté ses condoléances au peuple haïtien et a souhaité un prompt rétablissement à la Première dame. « Nous condamnons cet acte odieux, et j’envoie mes vœux les plus sincères pour le rétablissement de la Première Dame Moïse. Les États-Unis présentent leurs condoléances au peuple haïtien et nous sommes prêts à leur apporter de l’aide alors que nous continuons à travailler pour un Haïti sûr et sécurisé ».

L’assassinat est très inquiétant pour l’Etat d’Haïti

Biden, qui a été informé de l’attaque mercredi matin, a également déclaré aux journalistes que son administration avait besoin de « beaucoup plus d’informations » sur l’assassinat, mais l’a qualifié de « très inquiétant pour l’Etat d’Haïti ». Ce mercredi, le monde s’est réveillé avec la nouvelle choquante que le président haïtien Jovenel Moïse avait été abattu lors d’une attaque contre sa résidence privée tôt mercredi matin. Son épouse, la première dame Martine Moïse, a été blessée et est soignée dans un hôpital.

Les autorités n’ont pas divulgué d’informations sur les personnes qui pourraient être responsables de l’attaque. Le Premier ministre par intérim d’Haïti, Claude Joseph, a déclaré dans un communiqué tôt mercredi qu’un groupe d’individus non identifiés a attaqué la résidence de Moïse vers 1 heure du matin. La Maison Blanche avait précédemment exprimé son choc et son indignation face à l’assassinat, mais a déclaré que les responsables recueillaient toujours des informations sur l’attaque.

Une tragédie, c’est un crime horrible

« Le message au peuple d’Haïti est que c’est une tragédie, c’est un crime horrible, et nous sommes tellement désolés pour la perte qu’ils souffrent et traversent car beaucoup d’entre eux se réveillent ce matin et entendent cette nouvelle », a déclaré l’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki tout en ajoutant que « nous sommes prêts et à leurs côtés pour fournir toute l’aide nécessaire. »