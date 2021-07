Meghan Markle est une célèbre actrice américaine. Son rôle dans la série Suits qui a connu beaucoup de saisons a participé à renforcer sa notoriété. Mais ce n’est pas que cela qui fait de Meghan Markle la personne qu’elle est aujourd’hui. Il y a quelques années, elle est entrée dans la famille royale britannique en épousant le Prince Harry au cours d’une cérémonie largement relayée.

Depuis qu’elle a sauté le pas, il n’y avait pas un jour qui passait sans qu’elle ne fasse la Une des médias people. Ses faits et gestes étaient décortiqués dans la presse people. Sa famille s’y est également mêlée en l’occurrence son père et sa demi-sœur. Ils n’ont pas raté l’occasion de lui envoyer des piques à chaque sortie dans la presse. Finalement Meghan et Harry ont décidé de se retirer de la famille royale et ils ont aménagé aux USA.

J’emmènerai Harry et Meghan devant le tribunal aux États-Unis …

Mais le retrait n’a semble-t-il pas calmé les ardeurs de son père. Ce jeudi, sur un média conservateur américain. Il a une nouvelle fois menacé de poursuivre sa fille Meghan Markle. Cela, afin de pouvoir voir ses petits-enfants. “J’emmènerai Harry et Meghan devant le tribunal aux États-Unis pour voir mes petits-enfants (…) dans un futur très proche“, a affirmé M Markle.