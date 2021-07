Le doute qui planait sur le couple Trump depuis la Maison-Blanche avec les nombreux manques de complicité entre le 45e président américain et son épouse Melania, qui ont été filmé par les médias, persiste toujours. Les choses se seraient au contraire empirées entre l’ex-First lady et son époux. L’état du mariage du couple demeure un mystère. D’après le journaliste du New York Times, Michael Wolff, auteur de plusieurs livres sur Trump, « personne ne sait vraiment où habite Melania », a-t-il déclaré au média britannique DailyMail.

Selon l’auteur, Melania n’est souvent pas avec Trump. « C’était vrai quand il était à la Maison Blanche et c’est vrai maintenant », a assuré Michael Wolff. Pour ce dernier, les proches du couple présidentiel s’interrogent personnellement sur l’état de la relation entre les deux, mais n’osent pas l’extérioriser. « Les gens autour de Trump ont encore des questions, mais ils ne veulent pas poser ces questions. Cela reste le troisième rail que personne ne veut toucher », affirme-t-il.

“Ils l’ont emporté avec un grand élan”

Bien qu’il ait participé à un dîner avec le couple au club de Floride de Trump, Mar-a-Lago, le journaliste n’avait pu détecter aucun signe d’un couple en détresse dans les comportements des deux. Si c’était juste pour montrer une apparence, « ils l’ont emporté avec un grand élan », dit-il. « Le dîner était comme une fête de mariage, avec Donald et Melania à la table d’honneur, saluant les gens tout le temps », a indiqué Wolff.