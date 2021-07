Netflix est un service de streaming qui propose une vaste sélection de séries TV, films, documentaires et autres programmes. Mais pas de jeux vidéo, enfin pas encore. Certes le service à de nombreux titres basés sur des jeux vidéo populaires qui sont actuellement disponibles ou en préparation. Mais jusqu’ici, la multinationale n’avait pas franchi le pas. Cependant, selon la presse culturelle américaine, le géant du streaming a en projet de proposer des jeux vidéo directement sur sa plateforme et ce dès 2022.

Des Jeux vidéo directement sur votre télé

Netflix n’a pas confirmé publiquement l’extension potentielle de ses efforts sur les offres de jeux. Certes, la société a tenté une expérience secrète avec “Telltale Games“, une société américaine de développement de jeux, sur un jeu basé sur la célèbre série “Stranger Things“. Mais le projet n’a pas abouti et est mort avant l’annonce. Depuis, Netflix, était au travail. Récemment, l’entreprise a déclaré qu’elle savait que ses membres “appréciaient la variété et la qualité de leur contenu et aimaient s’engager plus directement avec les histoires qu’ils aiment à travers des émissions interactives ou des jeux “

Ainsi donc, Netflix pourrait devenir dès 2022 une plate-forme de diffusion d’émissions de télévision, de films et de jeux vidéo. Un média américain récemment révélé que, la société a embauché Mike Verdu, un cadre reconnu du secteur des Jeux vidéo. Mike Verdu, qui a récemment quitté Facebook, assumera le poste de vice-président du développement de jeux sur Netflix. L’exécutif est selon les experts, reconnu pour son travail à Oculus, société de création de réalité virtuelle ; en plus d’avoir travaillé avec Electronic Arts (EA) dans des œuvres à succès telles que « Fifa » et « Les Sims ».

De fait, Verdu, devrait aider à renforcer le département ‘’Gaming’’ de l’entreprise pour pouvoir commencer à proposer des jeux en streaming au cours des 12 prochains mois. De plus, la société ne créera pas de plate-forme distincte pour ses prochains jeux vidéo et les rendra plutôt disponibles aux côtés de ses émissions et films dans leur propre catégorie. En outre, le géant du streaming n’aurait apparemment pas l’intention de facturer un supplément pour l’accès au jeu, bien qu’il ne soit pas clair si le contenu supplémentaire entraînera une future hausse des prix.