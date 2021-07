Le Mouvement des Elites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin) a accueilli le samedi 17 juillet dernier de nouveaux membres. Il s’agit de Léopold Zinsouwoui et des membres de son mouvement: l’union pour la Fraternité et le Développement. La cérémonie organisée à cet effet s’est déroulée dans la commune de Zè (département de l’Atlantique). Léopold Zinsouwoui est un cadre du ministère des affaires étrangères. Son entrée dans le parti est tout « un symbole » selon Jacques Ayadji, président du Moele-Bénin.

« Avec cette arrivée dans notre parti politique d’une personnalité de la trempe de l’ambassadeur émérite Léopold Zinsouwoui dont le parcours et la crédibilité forcent le respect à la tête d’un important mouvement composé de personnes de divers horizons, je n’ai qu’une seule phrase en tête au regard du contexte : Tout est symbole et tout est grâce. J’aurais certainement le temps de m’étendre sur ces mots forts au prochain Conseil national de notre parti politique » a écrit l’actuel Directeur des Infrastructures (Dgi) dans un message adressé aux militants et militantes du Moele-Bénin réunis à Zè, le samedi dernier. M Ayadji était en effet absent.

“Opportunisme suffocant”

Tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres de sa formation politique, il en a profité pour lancer quelques piques aux militants qui ont démissionné. « A Moele-Bénin, nous travaillons dans la vérité pour la patrie et je sais d’ores et déjà que vous vous plairez dans cette noble famille à l’actualité pleine d’enseignements pour notre marche vers un Bénin débarrassé des gens pressés et d’un opportunisme suffocant » a t-il écrit. Récemment, le secrétaire général du Moele-Bénin, Céphise Béo Aguiar et Edmond Ayindé, 7 ème vice président, ont démissionné. Ils étaient suspendus depuis un certain temps.