Ce jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a indiqué que les négociations avec Téhéran sur l’accord nucléaire iranien « ne peuvent pas durer indéfiniment ». « Nous sommes attachés à la diplomatie, mais ce processus ne peut pas durer indéfiniment », a déclaré le diplomate lors d’une conférence de presse au Koweït. Se référant à l’accord par son nom officiel, le Plan d’action global commun, Antony Blinken a averti que le temps presse pour sauver les gains réalisés par l’accord de 2015 qui offrait à l’Iran un allégement des sanctions et un plus grand engagement économique en échange de contraintes sur son programme nucléaire.

L’administration Biden a engagé des pourparlers indirects avec l’Iran à Vienne dans le but de revenir à l’accord nucléaire dont le président Donald Trump a retiré les États-Unis en 2018 avant d’appliquer une série de sanctions qui ont empêché Téhéran de recevoir quoi que ce soit des avantages économiques promis par l’accord. En réponse, l’Iran a commencé un an après à violer les termes de l’accord. Mais les pourparlers indirects avec l’Iran, qui ont eu lieu à Vienne, semblent au point mort.

Téhéran n’accepterait pas les demandes « obstinées »

Le sixième tour de ces pourparlers a été ajourné en juin, quelques jours seulement après l’élection du nouveau président de l’Iran. Aucune des deux parties n’a annoncé la date du début d’un nouveau cycle, mais le guide suprême iranien a exprimé son mécontentement face aux pourparlers mercredi. Reuters a rapporté que l’ayatollah Khamenei a déclaré à la télévision d’État iranienne que Téhéran n’accepterait pas les demandes « obstinées » de Washington lors des pourparlers visant à relancer l’accord nucléaire et a déclaré que les responsables américains n’avaient pas garanti que Washington n’abandonnerait plus jamais l’accord.

La balle est dans le camp de l’Iran

« Les Américains ont agi de manière complètement lâche et malveillante », a déclaré Khamenei, selon Reuters. « Ils ont autrefois violé l’accord nucléaire sans frais en le sortant. Maintenant, ils disent explicitement qu’ils ne peuvent pas garantir que cela ne se reproduirait plus », a-t-il ajouté. Toutefois, Blinken a déclaré jeudi que « la balle est dans le camp de l’Iran ». « Nous cherchons à voir ce que l’Iran est prêt à faire ou pas prêt à faire », a déclaré le haut diplomate américain. « Nous restons pleinement prêts à retourner à Vienne pour poursuivre les négociations, mais comme je l’ai dit, ce processus ne peut pas et ne se poursuivra pas indéfiniment, » a-t-il rappelé.