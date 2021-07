En France, la lutte se poursuit ardue contre la quatrième vague de contamination du covid-19 et notamment contre celle du variant Delta. Les autorités gouvernementales françaises, le président Macron en tête ont renforcé les mesures de protection et de restrictions et surtout instauré un ‘’pass sanitaire’’, un laissez-passer qui montre qu’une personne a été vaccinée ou a eu un test Covid négatif récent. Seulement, la mesure suscite de nombreuses oppositions et ce samedi, Martine Wonner, ex-député LREM, tenait lors d’un rassemblement, des propos contre le pass sanitaire qui a suscité de vives réactions dans la classe politique française.

Une sortie très critiquée…

Martine Wonner est médecin et députée du Bas-Rhin élue sous la bannière de la LREM lors des élections législatives de 2017. En 2020, la femme politique de 57, ans, qui depuis était devenue une figure française de la critique de la gestion gouvernementale de la crise sanitaire, et par la suite une figure de de la contestation des mesures de lutte contre le covid-19 lutte elles-mêmes, est écartée du groupe parlementaire du parti au pouvoir. Désormais dans un nouveau groupe qu’elle aidera à former avec 16 autres députés, la femme médecin poursuit sa « croisade », orientée depuis peu contre la vaccination.

Ce samedi, au cours d’une manifestation à Paris, Place de la République et Place Royale, contre « l’extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants », la députée déclarait : « Nous devons refuser la ségrégation entre vaccinés et non vaccinés, nous devons refuser la stigmatisation. (…) Allez faire le siège des parlementaires, allez envahir leurs permanences pour dire que vous n’êtes pas d’accord ».

Des propos qui ont tout de suite fait réagir de nombreuses personnalités politiques du pays. Au point où, l’ancien ministre de l’intérieur et actuel président du groupe LREM à l’Assemblée Nationale, Christophe Castaner sur Twitter de réagir : « Ces propos sont intolérables. J’ai écrit ce soir à Richard Ferrand, afin qu’il puisse saisir le Procureur de Paris au titre de l’article 40 ». Une sortie du député Castaner à laquelle a fait écho, Jean-Baptiste Moreau, député LREM de La Creuse, qui lui également a jugé que Mme Wonner cette fois était allée trop loin et qu’en substance « une plainte doit être déposée, elle n’a plus rien à faire au Palais Bourbon ».

A partir d’août, a annoncé Emmanuel Macron toute personne entrant dans un restaurant, un café, un centre commercial, un hôpital ou prenant un train longue distance en France devra présenter un pass sanitaire spécial Covid. Le même pass sanitaire Covid sera également requis pour toute personne de plus de 12 ans pour entrer dans un cinéma, un théâtre, un musée, un parc à thème ou un centre culturel dès le 21 juillet.