L’Angleterre prenait mardi le pas sur l’Allemagne. Une victoire qui a mis en place les huit derniers affrontements au Stadio Olimpico de Rome, mais les fans souhaitant se rendre en Italie depuis le Royaume-Uni ne pourront pas assister au match. Les autorités italiennes ont publié ce jeudi, une déclaration disant que les fans en provenance du Royaume-Uni vers l’Italie pour le match de quart de finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Ukraine samedi, ne seront pas autorisés à entrer dans le stade de Rome, même en possession d’un ticket d’entrée. Cela en raison des restrictions liées aux coronavirus.

Rome prend des précautions…

Ce jeudi, l’ambassade d’Italie à Londres dans un communiqué prévenait : « Toute personne ayant séjourné au Royaume-Uni au cours des 14 jours précédents, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, ne sera pas admise dans le stade, même si elle a un billet ». Le Royaume Uni a été frappé ces dernières semaines, par une hausse des cas de contamination au coronavirus, notamment par les variants Delta et Alpha. De fait, plusieurs gouvernements ont imposé des mesures de quarantaine plus strictes à toute personne arrivant dans le pays en provenance du Royaume-Uni.

Et d’ailleurs, l’Association anglaise de football a déclaré ce mercredi qu’elle ne vendrait pour ce match aucun billet via le « England Supporters Travel Club », une agence qui procure des titres de voyage à des prix préférentiels aux supporters. Et cela en raison des restrictions de voyage. Mais le communiqué italien ajoutait en substance que « seuls ceux qui peuvent prouver qu’ils sont arrivés en Italie au moins six jours auparavant, ont observé cinq jours de quarantaine et ont passé un test Covid-19 post-quarantaine avec un résultat négatif seront autorisés à entrer dans le Stadio Olimpico ».