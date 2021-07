Le président russe Vladimir Poutine a profité d’une parade navale qui a eu lieu ce dimanche 25 juillet pour vanter les mérites de la flotte de son pays. Cette activité qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg a été l’occasion pour l’homme fort de Moscou de faire remarquer qu’il dispose de la meilleure flotte au niveau mondial. Le président indique notamment que sa flotte a les capacités d’identifier et de mettre hors d’état de nuire « n’importe quelle cible ennemie sous l’eau, à la surface ou dans les airs ».

« Aujourd’hui, la flotte russe a tout ce qu’il faut pour défendre de manière infaillible la patrie et nos intérêts nationaux », a réaffirmé le président russe dans le discours qu’il a prononcé dans le cadre de cette activité. Toujours dans le cadre de cette parade navale, le président russe Vladimir Poutine a indiqué que son pays peut se vanter d’une place acquise au milieu des « principales puissances maritimes mondiales ».

Une aviation navale efficace selon Poutine

Il n’a pas manqué de brandir le développement d’une « aviation navale efficace à courte et longue distances, des systèmes de défense côtière fiables et des armes hypersoniques dernier cri de haute précision, qui n’ont pas d’équivalent dans le monde et qui continuent d’être améliorées constamment et avec succès ».