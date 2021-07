Les services de renseignement belges ont mis en garde par rapport au risque d’espionnage contre trois marques chinoises de smartphones, ont rapporté des médias dont L’Echo.Les smartphones fabriqués par Xiaomi, Oppo et OnePlus sont très prisés des consommateurs belges, mais selon la porte-parole de la Sûreté de l’État, Ingrid Van Daele, les services de renseignement souhaitent attirer l’attention des consommateurs sur la menace potentielle d’espionnage lorsqu’ils sont utilisés, même s’il n’y a pas de cas concrets qui aient été identifiés.

« Nous leur conseillons donc d’être vigilants », a déclaré Mme Van Daele. Les médias ont également cité le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne déclarant en réponse à la question d’un parlementaire qu’il existe une « interaction systématique et profonde entre ces entreprises et l’État chinois ». Selon Mme Van Daele, « outre la confusion entre ces entreprises et les autorités chinoises, d’autres pays (à savoir les Pays-Bas et les États-Unis) ont déjà exprimé des inquiétudes concernant les entreprises de télécoms chinoises et les risques en termes de vie privée et sécurité nationale ».

Le respect de toutes les lois et réglementations locales

L’interdépendance entre ces entreprises et les services de renseignement et de sécurité de leur gouvernement est inscrite dans le droit national, selon Mme Van Daele. « Par exemple, la loi chinoise sur le renseignement national oblige toutes les entreprises chinoises à collaborer avec les services de renseignement », a-t-elle expliqué. Il n’y a pas eu de réaction immédiate de OnePlus et Xiaomi. Toutefois, le porte-parole belge d’Oppo, Dries Cludts, a déclaré que la société est active dans plus de 40 pays à travers le monde et entretient des relations positives avec les gouvernements et les décideurs des pays où elle est présente. « Nous travaillons dans le respect de toutes les lois et réglementations locales », a-t-il déclaré.