Xiao Qiumei, l’influenceuse chinoise de Douyin, la version chinoise de TikTok, est récemment décédée après un accident lié à une grue d’où elle a chuté de 43 mètres. L’influenceuse aurait filmé une vidéo à l’intérieur de la cabine de la grue avant sa chute mortelle. Elle était l’un des visages les plus connus de l’application chinoise Douyin. Même si une vidéo virale a filmé la chute tragique de Qiumei, sa famille a insisté sur le fait qu’elle a été toujours responsable au travail et n’aurait pas pu utiliser un téléphone.

La nouvelle de sa mort a été confirmée par la famille le 24 juillet 2021, en signalant que l’accident a eu lieu quelques minutes avant la fin de son travail vers 17h40 le 20 juillet. Alors qu’elle diffusait en direct une vidéo de danse à ses milliers de fans, Qiumei serait tombée de la grue alors que la caméra était toujours allumée et aurait filmé des images inquiétantes d’elle, tombant de la hauteur gigantesque de la grue.

La vidéo de la chute fatale a suscité un choc et une horreur massifs chez les fans du monde entier. La façon dont on peut la voir danser quelques instants avant que la caméra ne coupe et se branle avec des images floues de la grue dans le cadre, a laissé les fans abasourdis. The Sun rapporte que des passants et des témoins oculaires ont indiqué que Qiumei avait toujours son téléphone à la main alors qu’elle succombait à la chute.

Elle est tombée après avoir « raté une marche »

La famille de la victime nie cependant que la star se filme encore au moment de sa chute. Ils insistent sur le fait que la native de Quzhou n’utilise pas son téléphone pendant ses heures de travail, mais ont confirmé que la cause du décès était la chute. Selon les membres de la famille, Qiumei serait tombée après avoir « raté une marche » en descendant de la cabine de la grue.

Connu à travers Douyin avec le nom d’utilisateur @Xiaoqiumei, l’influenceuse chinoise a plus de 100 000 abonnés sur la plate-forme et a gagné le titre d’être l’une des personnalités en ligne les plus populaires du pays. Agée de 23 ans, Qiumei est une opératrice de grue professionnelle qui a acquis de la célébrité dans la version chinoise de Tiktok pour avoir documenté sa vie professionnelle quotidienne sur la plate-forme. Son autre talent était la danse et ses vidéos de danse sont devenues extrêmement populaires auprès des utilisateurs de l’application.