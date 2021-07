L’ancien président américain Donald Trump a indiqué ce mercredi qu’il a engagé des poursuites contre Twitter, Facebook et Alphabet Inc’s Google, ainsi que leurs directeurs généraux, alléguant qu’ils font taire les points de vue conservateurs. L’ancien président républicain a déclaré qu’il avait intenté des poursuites devant un tribunal fédéral de Floride. Il a déclaré qu’il a demandé le statut de recours collectif dans les poursuites.

Il a également demandé un dédommagement et des dommages-intérêts punitifs. Pour rappel, Trump a perdu la possibilité de publier sur les réseaux sociaux plus tôt cette année après avoir prétendu à plusieurs reprises à tort, que sa défaite électorale était le résultat d’une fraude généralisée. Une affirmation qui a été rejetée par plusieurs tribunaux, les responsables électoraux des État et les membres de sa propre administration.

Une nouvelle application

Des centaines de ses partisans ont lancé un assaut meurtrier contre le Capitole américain le 6 janvier après qu’il ait répété ces fausses affirmations dans un discours enflammé près de la Maison Blanche. Son exclusion par Facebook est maintenue jusqu’en 2023, soit durant une période de 2 ans. Il pourrait se replier sur la nouvelle application de média social Gettr mise en place par ses proches. Le site de blog qui avait mise créer pour relayer ses informations a finalement été fermé le mois dernier.