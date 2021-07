La nouvelle fait le tour de la toile depuis ce samedi matin. Biz Markie, le star américaine auteure de plusieurs chansons à succès est décédée à l’âge de 57 ans dans la soirée d’hier, vendredi 16 Juillet 2021. Selon nos informations, il était entouré de son épouse lorsqu’il a poussé son dernier souffle.

Des sources indiquent que Biz Markie serait décédé des suites de son combat contre le diabète mais rien n’est confirmé. Biz Markie dont le tube “Just a Friend” a été repris de nombreuses fois plusieurs années après sa sortie en 1989 n’est plus. Depuis l’annonce du décès, de nombreuses personnalités américaines dont des stars de la musique ont tenu à rendre hommage à la “Légende” comme l’a dit 50 Cent.

LL Cool J, Snoop Dogg, 50 Cent, Tamron Hall, Pharrell, Bootsy Collins pour ne citer que ceux là ont rendu des hommages émouvants à l’icône du rap américain. Sur instagram 50 Cent a réagi à la nouvelle avec deux photos avec en commentaire accompagnant la publication : “R.I.P. to the legend #BizMarkie 🙏🏾“. De son côté LL Cool J a publié une vidéo dans laquelle il était en larmes. “Rest in power Biz. I love you bro.“, a-t-il écrit en légende de la publication. Snoop Doog a décidé de rendre hommage à l’interprète de “Let me see you bounce” avec la couverture de Just a Friend à travers un post sur instagram.