Triste nouvelle pour l’un des couples les plus mythiques de la musique américaine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie est survenue dans la propriété de Jay-Z et Beyoncé situé à la Nouvelle-Orléans. L’information a été relayée sur de nombreux sites américains et même sur des sites francophone.

Heureusement les propriétaires du manoir de 1235m² qu’ils auraient acquis pour 2,6 millions $ n’étaient pas sur les lieux de l’incendie. Il n’y a donc pas de mort ou de blessés à déplorer. Pour le moment on ne sait pas encore ce qui a déclenché l’incendie dans cette propriété de grands noms de la musique américaine. Selon des sources concordantes, les pompiers ont été alertés grâce à l’avertisseur de fumée.

L’incendie a été maitrisé un peu plus de 2 heures plus tard grâce à la mobilisation de pas moins de 22 pompiers. Des images de l’intervention des pompiers ont été largement diffusées sur la toile (voir vidéo ci-dessous). On peut voir les pompiers en action à l’extérieur de la propriété. A en croire TMZ, suite à un appel aux pompiers à 18 h pour éteindre un incendie dans un manoir, ces derniers se sont rendus pour accomplir leur mission.