En 2019, Ermias Davidson Asghedom, mieux connu sous le nom de Nipsey Hussle, rappeur, homme d’affaires et philanthrope, a été tué par balle devant son propre magasin de vêtements ‘’Marathon’’ dans sa ville natale de Los Angeles. Hussle avait 33 ans. L’artiste laisse dans le deuil ses deux enfants et sa petite amie, l’actrice Lauren London, mais également des milliers de fans et un héritage musicale vanté par d’autres noms célèbres du rap. Il y a quelques jours, un autre rappeur de Los Angeles était assassiné alors même qu’il était dans un Instagram Live. De l’avis de la presse locale, le meurtre de ‘’ Indian Red Boy’’ serait en relation avec la mémoire de Nipsey Hussle.

Un meurtre brutal en direct…

Le jeune rappeur, de son vrai nom Zerail Dijon Rivera, âgé de 21 ans, était en live sur Instagram depuis le siège avant de sa voiture lorsqu’un agresseur inconnu s’est approché de la vitre du côté conducteur et a ouvert le feu à plusieurs reprises. La police a déclaré qu’il s’agissait d’une embuscade apparente, qui s’est produite il y a quelques jours près du bloc 14100 de Chadron Avenue dans le quartier Hawthorne de Los Angeles. Un meurtre audacieux et de sang-froid, qui mettaient dans l’embarras les services chargés de l’éthique sur Instagram. D’autant plus que des images troublantes de la mort de Rivera circulent toujours sur Internet et les médias sociaux.

Selon la presse locale, de nombreuses voix sur Internet ont rapporté avoir entendu au moins « 12 coups de feu » et vu la vidéo choquante du jeune rappeur rendant son dernier souffle. De fait, Red Indian Boy, aurait tenté de salir la mémoire de Nipsey Hussle en dégradant une peinture murale érigée en son honneur. Indian Red Boy selon la police était membre d’un gang, celui des ”Bloods” rival à celui des ”Rollin’ 60s” celui de Hussle et aurait justement été ciblé pour avoir altéré la fresque murale érigée in memoriam du rappeur de Los Angeles. La police recherche toujours des suspects dans le meurtre d’Indian Red Boy.