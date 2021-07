Ce Mercredi 30 juin s’est tenue à Moscou, la 18 ème édition de la foire annuelle de questions au président de la république Vladimir Poutine. Un format réaménagé depuis sa première édition en 2001, à cause des impératifs sanitaires. Ce mercredi donc, les russes étaient libres de poser leurs questions au président via une application mobile ou un site en ligne. Un programme diffusé dès 12h00 heure de Moscou sur cinq chaines de télévision et trois stations de radio. Une occasion qu’a saisie Vladimir Poutine pour expliquer certaines grandes lignes de sa politique depuis deux ans, mais aussi pour révéler que les sanctions américaines contre le pays, ont somme toutes été « positives ».

« Notre économie s’est adaptée »

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a donné une tournure positive aux sanctions que les États-Unis ont imposées à son pays ces dernières années. Les États-Unis, mis à part les récentes sanctions imposées dans l’affaire Navalny, ont imposé diverses sanctions aux particuliers et aux entreprises russes depuis l’annexion illégale de la Crimée en 2014. Des sanctions que Washington a justifiées tant par diverses violations des droits de l’homme, que par la politique étrangère hostile de la Russie.

Mais pour Vladimir Poutine, il y a eu du bon dans ces sanctions américaines. « Notre économie s’est adaptée à cette pression des sanctions et cela nous a même profité sur certains aspects » a déclaré le président russe. Avant de poursuivre : « Nous ne nous sommes pas seulement adaptés à la pression des sanctions. À certains égards, ils ont été positifs, ils nous ont même fait du bien. La substitution des importations, le remplacement des équipements technologiques importés par les nôtres ont créé une bonne impulsion pour le développement des industries de haute technologie ».

Et d’ajouter : « Je ne parle même pas de l’agriculture, qui a fait un tel bond que nous ne pouvions même pas imaginer les années précédentes ». Cependant, le président russe Poutine a dit continuer d’espérer que les relations russo-américaines reviennent à la normale, mais a-t-il ajouté, cela devait passer par un changement de paradigmes chez les américains. Car « même si les États-Unis semblent comprendre que le monde change, ils essaient toujours de maintenir leur monopole » a déclaré Vladimir Poutine en l’occurrence.