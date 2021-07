Willow Camille Reign Smith, 21 ans, également connue sous le nom de Willow, est une « chanteuse, rappeuse, actrice, danseuse et compositrice américaine ». Elle est la fille de deux stars du 7e Art et de deux artistes accomplis, Jada Pinkett et Will Smith. Il y a quelques jours, la jeune artiste a donné une représentation el ligne pour la sortie de son nouvel album. Au cours du concert en ligne Facebook Live Friday, la musicienne a fait un geste qui avait surpris les milliers de spectateurs et qui selon elle, était plein de significations : Elle se rasait la tête.

« Une fin de concert mémorable… »

« WILLOW EN CONCERT: lately I feel EVERYTHING. C’est un moment tellement spécial pour moi. Célébration de la sortie de mon album < lately I feel EVERYTHING > avec Travis Barker + Avril Lavigne (…). Merci d’être venu faire ce voyage avec moi », c’est par cette publication-affiche que la chanteuse le 16 juillet a invité ses milliers d’abonnées sur son concert en ligne via Facebook. Un concert long de plus de 40 minutes qui a vu un mélange de morceaux choisis d’anciennes représentations scéniques et de reprises d’anciens tubes.

D’ailleurs Willow Smith achèvera la représentation sur le tube de ses débuts en 2010, « Whip My hair ». Seulement à la fin du morceau et alors qu’elle entamait un solo sur une guitare acoustique, la chanteuse se faisait raser la tête sur la scène en direct. «Je me rase toujours la tête à des moments monumentaux de ma vie, lorsque les choses changent vraiment. Et c’est certainement l’un de ces moments » a expliqué Willow après son geste. Le fait est que le geste a marqué avec de nombreux internautes apportant leur soutien à l’artiste.

Selon la presse people américaine, c’est la troisième fois que la chanteuse se rasait ainsi la tête. La première fois Willow n’avait que 11 ans, et s’était rasée la tête lors d’une tournée pour “Whip My Hair” ; son père, Will Smith, a déclaré plus tard que son geste était pour elle une manière de lancer un appel à ses parents. En 2020, Willow remettait cela et maintenant ce 16 juillet. Pour beaucoup ce geste de la chanteuse ne serait pas étranger à la récente décision de sa mère de se raser la tête après près d’une dizaine d’années de lutte contre l’alopécie.