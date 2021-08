Barack Obama, le 44è président des Etats-Unis d’Amérique continue de faire parler de lui. Il y a quelques jours l’ancien Président américain qui a passé le témoin au magnat de l’immobilier Donald Trump a augmenté une grande fête pour célébrer son 60è anniversaire. Plusieurs voix se sont élevées quelques jours avant la tenue de fête pour critiquer une telle organisation pendant que la pandémie bat son plein.

Après la polémique, Obama a décidé de réduire drastiquement le nombre d’invités à sa fête. En tout cas, c’est l’information qui avait fuité à l’époque. Mais les photos de l’avant fête qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont montré du beau monde. Les voisins de l’ex-président avait exprimé leur colère devant ce spectacle. A la fête qui a eu lieu samedi, presque 500 personnes étaient présents selon des sources généralement bien introduite.

Et comme on pouvait s’imaginer, certaines photos de la fête se sont finalement retrouvées sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités du monde du cinéma et de la musique faisaient partie des invités à cette grande fête dont le couple Carter Beyoncé et Jay-Z, Steven Spielberg, Tom Hanks, George Clooney et Erykah Badu pour ne citer que ceux-là. Et c’est justement cette dernière qui a partagé les photos sur lesquelles on voyait aisément les invités bafouer les mesures sanitaires. Quelques jours après la fête, la chanteuse s’est excusée sur Twitter. «S’il vous plaît, pardonnez-moi d’être la terrible invitée à un événement aussi sacré pour votre famille. J’ai tellement manqué d’égards, merci pour votre amour.», a écrit la chanteuse.