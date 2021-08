Alors que l’actualité sportive mondiale est dominée par le départ de Lionel Messi de Barcelone et sa nouvelle destination, le géniteur du joueur Argentin a également donné de la voix. Jorge Messi a notamment confirmé à la presse espagnole que son fils allait atterrir au cours des prochaines heures à Paris.

Une visite médicale

Sur la question relative aux raisons ayant motivé le départ de son fils du club espagnol, Jorge Messi a renvoyé les hommes des médias vers le Barcelone pour avoir la réponse. Seul footballeur sextuple Ballon d’or et Soulier d’or européen, Lionel Messi a déjà rallié Paris dans le cadre de son nouveau contrat avec le Paris Saint Germain. L’Argentin restera un moment à l’hôpital américain. Il devra remplir un lot non négligeable de documents et suivra également une visite médicale.

Conférence de presse prévue ce mercredi

Dans la matinée ce mercredi 11 août, le joueur argentin animera une conférence de presse à l’auditorium du Parc des Princes. Cette sortie médiatique pourrait être l’occasion de présentation du joueur. Rappelons que selon les informations rapportées par la presse, le contrat de Lionel Messi à Paris aurait une durée de 2 ans. Une année pourrait s’ajouter aux deux réglementaires. Le club parisien a réussi ce coup sans payer d’indemnité de transfert au FC Barcelone.