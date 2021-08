La police républicaine a déclenché depuis quelques jours une opération dénommée ‘’coup de poing’’ dans la commune de Glazoué. Cette opération a permis de démanteler un réseau de voleurs et receleurs. Dans la suite de l’enquête, la police a découvert que les acteurs de ce réseau sont en complicité des cadres de l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT), une société d’Etat au cœur d’une affaire de malversations depuis quelques semaines.

Un réseau national de vol et de recel de motos qui a réussi à implanter ses racines à la Direction des transports terrestres (DTT), devenue Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) a été démantelé. Selon le point par le commissaire de la ville de Glazoué Charlemagne Tonon, il s’agit d’un redoutable réseau qui a des ramifications sur toute l’étendue du territoire national. Et les membres du réseau ont des complices à la Direction des transports terrestres (DTT). « Il y a aussi des gens à la DTT, puisque j’ai intercepté des messages où les gens leur proposent 45 000 FCFA, et même sans pièces, ils sont prêts à leur faire des plaques d’immatriculation », a affirmé le commissaire selon les faits rapportés par un média local.

D’après le commissaire, parmi les motos à plaque d’immatriculation qui circulent, il y a des motos volées et les gens n’arrivent pas à changer les numéros châssis et les numéros moteurs. Pour rappel, au cours de cette opération dénommée ‘’coup de poing’’ dans la commune de Glazoué, 11 personnes dont 6 présumés voleurs et 5 présumés receleurs ont été arrêtées. Une perquisition de leur domicile a permis de retrouver plusieurs objets volés dont 19 motos à deux roues et 7 tricycles, des clés contact, des casques de motos, des pièces détachées de moto, des crics de voiture, et autres.