La phase finale de l’Open House de Cotonou est prévue pour le 22 août 2021. Les équipes qui veulent prendre part à cette phase continuent d’aller à la quête du ticket de qualification à travers la randonnée du Challenge 3X3 organisée par la Fédération béninoise de basketball (FBBB). L’étape d’Abomey-Calavi s’est déroulée sur le terrain de basket-ball de l’Université d’Abomey-Calavi où après une journée de compétition, Hoopers, Calavi City Thunder et Hams ont décroché leurs billets.

30 équipes seniors hommes et 6 équipes seniors dames se sont alignées sur l’étape d’Abomey-Calavi du challenge basket-ball 3X3. En dehors d’Abomey-Calavi, les équipes sont venues d’Allada et de Glazoué pour la conquête du Cash prize de 40 milles, des médailles et se qualifier pour la finale de l’Open House de Cotonou. Ce challenge est organisé par le Comité exécutif de la Fédération béninoise de Basketball (FBBB) dirigé par le Docteur Ismahinl Onifadé et soutenu par un opérateur de réseau mobile de la place. Durant une journée, le public a eu droit non seulement à des matchs de haut niveau mais aussi à des animations, des show cases, du spectacle et autres événements. Au terme de la journée de compétition, chez les séniors dames, ce sont les dames de Hoopers d’Abomey-Calavi qui sont sacrées championnes suite à leur écrasante victoire 13-02 sur Gazelles de la même ville. En demi-finale cette équipe composée de Lydie Eklou, de Zouliath Moudjibou, de Hamdyath Orou et de Marthe Natta a pris le dessus sur Pink d’Abomey-Calavi par le score sans appel de 12-03. Elle s’en va avec la médaille d’Or et une somme de 40 milles FCFA.

« Nous sommes venues gagner. Merci à la Fédération avec son Président Docteur Ismahinl Onifadé et son partenaire qui ont vu juste. Il fallait ce jeu pour promouvoir le 3X3 au Bénin », a confié la capitaine de Hoopers, Marthe Natta. Chez les séniors hommes, après avoir battu Black King’s sur la marque de 14-7, Calavi City Thunder a disposé de Elites Bbc de Glazoué en finale par le score de 21-14. Calavi City Thunder décroche aussi la médaille d’Or et une somme de 40 milles FCFA. Dans un match technique et tactique, Joel Ahoussinou et ses hommes ont pris le large sur la formation venue de Glazoué. Chez les jeunes, seule l’équipe de U18 Hams est inscrite. Elle est donc directement qualifiée pour la phase finale de Cotonou et s’adjuge la médaille d’Or et une somme de 20 milles FCFA.

Satisfait de l’organisation et de la qualité du jeu, le président de la FBBB, Ismahinl Onifadé a félicité les athlètes pour avoir assuré le jeu. Il a aussi invité les clubs vainqueurs à se préparer pour la phase finale du Challenge. « Le Challenge national est une idée de mon équipe avec le soutien du ministre des sports Oswald Homéky », a précisé Onifadé avant d’ajouter que le « 3X3 est une discipline qui fait son entrée aux Jeux olympiques 2020 et est une chance supplémentaire potentielle de médaille pour le Benin ». C’est pour cela « que la FBBB a décidé de tout mettre en œuvre pour mettre en valeur les jeunes et détecter assez vite les meilleurs potentiels ». A noter que l’Open house de Cotonou va connaître la participation de deux équipes qui vont venir de la France.