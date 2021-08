37 jeunes bénéficiaires du programme PFS (Projet de Formation Sud) ont suivi pendant plusieurs mois une formation théorique à l’Agence de Développement de l’Entrepreneuriat des jeunes (ADEJ). Ils ont pu bénéficier de la structuration de leurs projets et de la formalisation de leurs entreprises. Depuis le 30 juillet dernier ceux-ci ont désormais des mentors. En effet, ils ont été mis en relation avec des chefs d’entreprises dans le cadre de leur formation pratique.

Au cours de la cérémonie organisée à cet effet, le directeur de l’Agence de Développement de l’Entrepreneuriat des Jeunes(ADEJ) Paulin Akponna a remercié la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) et lesdits chefs d’entreprises « identifiés comme des exemples de réussite dans leurs secteurs d’activités pour procéder au transfert d’expériences et d’expertise d’une part, mais aussi d’autre part, pour le soutien professionnel aux jeunes entrepreneurs pendant les douze premiers mois de leurs activités en qualité de mentors».

” La responsabilité sociale des entreprises est fortement sollicitée“

Ils auront la responsabilité de parfaire l’incubation de ces jeunes entrepreneurs en herbe pour qu’ils soient éligibles à la deuxième phase de l’accompagnement offert par l’ADEJ. Celle de la facilitation de l’accès au financement des projets de leurs entreprises, a ajouté Paulin Akponna. « Compte tenu de l’importance de ce Programme pour les jeunes entrepreneurs, la responsabilité sociale des entreprises est fortement sollicitée » a-t-il réitéré. Notons que ces jeunes entrepreneurs ont eu droit à une formation théorique de qualité. C’est du moins ce qu’indique la directrice de la Formation, de la promotion et du développement des entrepreneurs à l’Adej, Mme Tioni Koundé Achigan.