Le directeur du West african challenge cup (WACC), Sosthène Sèflimi et ses collaborateurs ont animé, ce vendredi 13 août 2021, une conférence de presse pour expliquer les raisons du report du tournoi de football destiné aux clubs qualifiés pour les compétitions africaines. Ils ont aussi exposé les dispositions qui ont été prises pour le bon déroulement du tournoi. Les activités connexes prévues lors dudit tournoi ont aussi été présentées aux hommes des médias.

Initialement prévu pour se dérouler du 14 au 22 août 2021, le tournoi West african challenge cup a été reporté. La compétition va désormais se jouer du 18 au 25 août sur les stades Charles de Gaulle de Porto-Novo et Saint Louis Stadium de Sèmè-Kraké. Selon Sosthène Sèflimi, ce report est dû aux requêtes formulées par certains clubs participants dont Asfa Yennenga du Burkina-Faso. Pour des raisons sécuritaires, ce club s’est vu obliger de changer son itinéraire. Ainsi, au lieu de prendre par la frontière Burkina-Faso-Bénin à Porga, le club a préféré prendre par le Togo pour rejoindre le Bénin. Ceci dans l’optique d’éviter des embuscades. Et compte tenu de la période de crise sanitaire due au Coronavirus, le club a souhaité l’intersection des responsables béninois à travers la direction de l’émigration et de l’immigration béninoise pour leur facilité le déplacement au niveau des deux territoires à traverser. Pour gérer cette situation, il faut du temps. La situation est la même pour les autres clubs étrangers qui doivent prendre part à la compétition.

La seconde raison du report est liée à l’occupation du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Ce stade sera utilisé pour le tournoi du parti politique Union progressiste. Ce qui induit une légère modification du calendrier afin de mieux situer les spectateurs et leur permettre suivre de bons matches dans un cadre adéquat. Les différents compartiments seront à des prix donnés avec des bénéfices qui s’y accompagnent. Sans oublier les différents jeux qui seront organisés à l’endroit des supporters pour rendre le challenge plus lucratif. Des activités connexes dont la formation en cadrage basé sur la vidéo skaoting sont prévues. Une sorte de vidéo qui permet aux techniciens d’analyser les différents matchs. Cette formation sera animée par deux jeunes experts allemand les 17 et 19 août à Porto-Novo. La deuxième activité sera celle en biomécanique qui sera à l’œuvre de Missihouèdé Lydia pour les encadreurs locaux.

Le WACC est un tournoi de football international réservé aux clubs qualifiés soit pour la Ligue des Champions de la CAF, soit pour la Coupe de la confédération. A en croire Sosthène Sèflimi, directeur de ce tournoi, cette compétition vient répondre au besoin de préparation des différents clubs qualifiés pour l’une ou l’autre des compétitions continentales et offre à ces derniers, la possibilité de se mesurer à des adversaires également qualifiés et engagés dans ces compétitions. « Nous on a inventé cette compétition de présaison pour que des équipes qualifiées pour l’une quelconque des deux compétitions continentales se retrouvent à Cotonou.», explique le directeur du tournoi.