Il ne lui a fallu qu’une seule saison en Ligue 2 pour montrer toute l’étendue de son talent. Arrivé d’Autriche, à l’été 2020, Jodel Dossou a illuminé l’antichambre de la Ligue 1, marquant 12 buts pour 2 passes décisives en 37 rencontres disputées. Il a été l’un des artisans de la montée du club dans l’élite française avec le guinéen Mohamed Bayo et le gabonais Jim Allevinah. Au cours de ce mercato, on pensait que le joueur allait filer dans un autre club d’ Europe, mais il n’en est rien. Le natif de Dassa-Zoumè a décidé de prolonger son contrat d’un an avec Clermont Foot.

Une « excellente nouvelle pour notre projet sportif »

Il est donc lié aux Auvergnats jusqu’en 2024. Une « excellente nouvelle pour notre projet sportif » dira le président du club Ahmet Schaefer. Jodel Dossou est également content d’avoir prolongé son contrat. « Je remercie le club pour la confiance placée en moi. Je suis très content de poursuivre l’aventure avec le Clermont Foot. Ma famille et moi sommes heureux ici à Clermont-Ferrand. Je promets à nos supporters de tout donner pour leur satisfaction et permettre au club d’atteindre ses objectifs en fin de saison. Merci à tous ! » a-t-il déclaré sur le site du club.

Son premier but en Ligue 1 contre Bordeaux

Tout ce qu’on souhaite au joueur, c’est qu’il confirme en Ligue 1 afin de taper dans l’œil de grosses écuries européennes. Ses débuts sont toutefois prometteurs puisqu’il a déjà marqué son premier but dans l’élite française lors de la première journée du championnat face à Bordeaux.