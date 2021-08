Les plus belles aventures ne se terminent pas toujours bien. Lionel Messi, le prodige du football argentin ne finira pas sa carrière au FC Barcelone. Alors qu’il s’apprêtait à signer un nouveau contrat avec les Blaugrana au terme du précédent, il lui a été notifié qu’un nouveau bail était impossible à cause de la situation financière difficile du club. Du jour au lendemain donc, l’un des meilleurs joueurs du monde en activité , sinon le meilleur en terme de ballons d’or remportés, se retrouve sans club.

Les grosses écuries européennes comme le Paris Saint Germain ou encore Manchester City n’ont pas tardé à se jeter sur cette occasion en or. Celui qui semble le plus intéressé serait le club de la capitale française. Voir Lionel Messi sous un maillot autre que celui du Barça chagrine déjà Samuel Eto’o. “Quelle douleur de t’imaginer avec un autre maillot. Je t’aime mon fils” a t-il écrit sur sa page facebook.

Coéquipier de Messi au FC Barcelone

Inutile de rappeler que Samuel Eto’o a été le coéquipier de prestige de Lionel Messi au Barça. A l’époque, le prodige argentin éblouissait la planète du foot par son extraordinaire talent aux côtés du non moins régalant Ronaldhino. Si Messi signe au PSG se serait un gros coup pour les leaders qataris du club. Des sources crédibles annoncent que l’Argentin pourrait effectivement s’engager pour l’équipe de la capitale française pendant deux ans. Un contrat de deux ans donc, dont une en option.

A Paris Messi retrouverait son ami Neymar , et ses compatriotes Angel Di maria et Leandro Paredes. Mais est-ce le meilleur choix pour la Pulga le PSG ? Il n’est pas offensant de rappeler que la Ligue 1 ne fait pas partie des 4 grands championnats européens. Ces fans auraient peut-être espéré le voir en Italie ou en Angleterre. Mais tout le monde ne peut pas non plus supporter les charges salariales du fils de Rosario. Le PSG proposerait par exemple de lui payer 40 millions d’euros par an. Il deviendrait le joueur le mieux payé de la capitale devant Neymar, son ami (35 millions d’euros).