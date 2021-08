L’athlète béninoise Odile Ahouanwanou a débuté ce mercredi 04 août les épreuves d’heptathlon. Elle a d’abord couru le 100 mètres haies, terminant 6 e de sa série avec un chrono de 13″31. Ce qui lui permet de rafler 1078 points. C’est l’américaine Williams Kendell qui a terminé première de la série devant la burkinabé Marthe Koala. Williams a fait un chrono de 12” 97 pour un total de 1129 points.

1981 points grappillés

En saut en hauteur Ahouanwanou a fini 10 è de sa série en réussissant un saut d’1m 74. Elle grappille 903 points pour cette performance. Au total, la béninoise a récolté 1981 points et pointe au 18ème rang au classement général. Celle qui mène la course en tête actuellement après ces deux épreuves, c’est la Belge Nafissatou Thiam.

Elle cumule 2176 points et se place devant l’américaine Bougard Erica et la britannique Johnson-Thompson Katarina. Il y aura tout à l’heure, les épreuves du lancer de poids et du 200 mètres. La béninoise aura l’occasion de rattraper son retard. Rien n’est encore perdu à ce stade de la compétition mais elle a pris du retard.