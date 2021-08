La star de l’athlétisme béninois a adressé un message de remerciement à ses fans après sa prestation aux JO. N’ayant malheureusement pas pu atteindre le niveau qu’elle souhaitait à cause de sa blessure, elle a a toutefois tenu à envoyer un message à tous ceux qui l’ont soutenu malgré les difficultés et dans les moments difficiles qu’elle a traversés. Elle n’a pas non plus oublié son entraîneur Claude Guillaume qui a fait d’elle la guerrière de la Pendjari. Lire ci-dessous son message.

Message de Noélie Yarigo

Bonjour chers tous. Je souhaite vous remercier vivement pour votre amitié et les marques d’affection dont vous avez fait preuve durant ma participation des jeux olympiques de Tokyo, rêve inachevé dû à ma blessure.Ces gestes d’amitié, ces soutiens m’ont apporté réconfort et m’ont donné l’impression que ma peine était partagée.C’est dans les moments difficiles que l’on reconnaît ses vrais amis…Vous êtes de cela! De vrais amis imprégnés et d’une grande générosité inconditionnelle. Un merci special à mon entraîneur Claude Guillaume qui a fait de moi la guerrière de la pendjari, à la ville de Blois de leur soutien et enfin bonne chance à notre ambassadrice Odile Ahouanwanou qui entre en compétition demain matin.