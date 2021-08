L’ancien président américain Donald Trump a critiqué jeudi l’équipe nationale féminine de football des États-Unis en affirmant que les joueuses auraient remporté la médaille d’or et non le bronze aux Jeux olympiques si elles n’avaient pas été « Woke », ( ‘’réveillée’’, un terme désignant la prise de conscience des injustices et utilisé avec dédain par certains conservateurs). « Réveillé signifie que vous perdez, tout ce qui est réveillé va mal, et notre équipe de football l’a certainement fait », a déclaré Trump dans un communiqué.

« Si notre équipe de football, dirigée par un groupe radical de folles de gauche, n’avait pas été réveillée, elle aurait remporté la médaille d’or au lieu de la médaille de bronze », a-t-il soutenu. L’équipe féminine a pris la troisième place et la médaille de bronze à Tokyo après avoir battu l’Australie 4-3 jeudi. Elles ont été éliminées de la compétition pour une médaille d’or après avoir perdu contre le Canada 1-0 plus tôt dans la semaine. Trump a ciblé à plusieurs reprises l’équipe nationale féminine pour abus.

Elle passe trop de temps à penser à la politique

L’ancien président a spécifiquement distingué Rapinoe sans la mentionner par son nom, en écrivant : « La femme aux cheveux violets a joué terriblement et passe trop de temps à penser à la politique de la gauche radicale et à ne pas faire son travail ! ». Megan Rapinoe, 36 ans, double championne du monde et championne olympique de football qui est contre la politique de Trump, a aidé les États-Unis à monter sur le podium olympique jeudi, marquant deux buts lors de leur match contre l’Australie.

Les choses avaient notamment commencé en 2019 lorsque l’équipe s’efforçait de remporter la Coupe du monde féminine. La joueuse vedette Megan Rapinoe, avait affirmé qu’en cas de sacre, ni elle, ni ses coéquipières n’iraient à la « p… de Maison Blanche ». Trump avait répondu sur Twitter, en disant, que « Megan devrait gagner avant qu’elle ne parle ».