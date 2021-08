Face aux nombreuses informations faisant état de son départ de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, la star portugaise du football est montée au créneau pour faire des mises au point. Par le canal d’un long texte qu’il a laissé lire sur le réseau social Instagram, il a fait savoir que les différentes destinations qui lui sont indiquées dans la presse ne sont pas vraies. Pour celui qui a reçu cinq fois le Ballon d’Or, les différentes publications dans la presse prédisant s’assimilent à un « manque de respect » tant pour lui que pour les différents clubs qui ont été cités.

“Un manque de respect…”

« Plus que le manque de respect pour moi en tant qu’homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueuse envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi qu’envers leurs joueurs et leur staff. », a fait savoir Cristiano Ronaldo. A l’endroit des médias qui prédisent un retour du joueur au Réal Madrid, il a tenu à marteler que son aventure avec le club est bel et bien terminé.

“Mon histoire au Real Madrid est écrite”

« Mon histoire au Real Madrid est écrite. C’est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres. C’est dans le musée du stade Bernabeu et c’est aussi dans l’esprit de tous les fans du club. », a-t-il écrit pour mettre fin aux fausses informations qui circulent dans la presse. Rappelons que nombreux sont les médias espagnols qui se permettaient de faire des annonces sur les nouvelles destinations du Portugais. Alors que certains l’annonçaient au Manchester City de Pep Guardiola, d’autres indiquent qu’il signerait un retour au Real Madrid.