Un récent rapport conjoint du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a identifié 23 foyers de famine dans le monde. 15 sont en Afrique, et le moins qu’on puisse dire c’est que le Bénin n’y figure pas. On retrouve par contre l’Ethiopie, l’Angola, Madagascar, le Kenya, le Nigéria, le Mozambique, la République centrafricaine (RCA), le Sahel Central (le Burkina Faso, le Mali, le Niger), la Sierra Leone, la Somalie, le Libéria, le Soudan, le Tchad, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo (RDC).

Deux pays sont particulièrement indexés par le rapport de la FAO et du PAM. Il s’agit de Madagascar et de l’Ethiopie. Au sud de l’île rouge (Madagascar), ces agences alimentaires, signalent une terrible sécheresse qui, combinée à l’augmentation des prix des denrées alimentaires, aux tempêtes de sables et aux organismes nuisibles qui s’en prennent aux cultures de base, va probablement « plonger 28 mille personnes dans des conditions de famine d’ici la fin de l’année ».

Urgence alimentaire “dévastatrice” en Ethiopie

L’Ethiopie quant à elle est confrontée selon les agences onusiennes, à une urgence alimentaire “dévastatrice liée au conflit en cours dans la région du Tigré, où il reste très difficile d’atteindre les personnes désespérément dans le besoin. Selon les prévisions, 401 mille personnes seront dans une situation catastrophique d’ici septembre, un nombre qui n’a plus été atteint dans un seul pays depuis la famine de 2011 en Somalie “. Si le Bénin n’est pas identifié comme un foyer de famine, il semble nécessaire de poursuivre les efforts pour régler le problème de la hausse des prix des produits de consommation.