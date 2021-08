Les Etats-Unis ont récemment infligé un coup dur aux djihadistes opérant en Afrique. En effet, l’administration Biden a annoncé des mesures punitives contre cinq dirigeants djihadistes, en les plaçant sur sa liste des « terroristes mondiaux ». C’est dans un communiqué publié dans la soirée d’hier vendredi au samedi 07 août 2021, que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a donné l’information.

Des membres d’Al-Shebab visés

Selon le document, « tous les biens et intérêts au nom de ces individus doivent être bloqués et signalés au département du Trésor, tandis que toute institution financière qui leur fournirait des services significatifs pourrait s’exposer à des sanctions ». Au nombre des personnes mises en cause, se trouve Bonomade Machude Omar, directeur du département militaire et des Affaires étrangères de la branche mozambicaine du groupe Etat islamique. Sont également ciblés par la Maison Blanche, Ali Mohamud Rage, porte-parole du mouvement djihadiste somalien, Al-Shebab, ainsi qu’un homme désigné par la Maison Blanche comme un facilitateur du groupe terroriste.

Washington n’a cependant pas manqué de cibler deux hauts responsables du groupe de soutien de l’Islam et des musulmans (JNIM) à savoir : Sidan Ag Hitta, commandant responsable de la région de Kidal au Mali et un homme d’origine mauritanienne, Salem ould Breihmat. Ce dernier s’occupe de la supervision du groupe au Burkina Faso. Rappelons que la branche de Daesch au Mozambique, est à l’origine de l’attaque qui avait eu lieu, au cours du mois de mars dernier, dans la ville de Palma au nord du pays. L’attaque a fait plusieurs dizaines de morts et des milliers de déplacés.