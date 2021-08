L’attaque intervenue la semaine dernière contre un pétrolier dans le détroit d’Oman continue de faire couler beaucoup d’encre et salive. Après l’attaque qui a fait deux morts, un britannique et un membre d’équipage roumain, les regards se sont tournés vers l’Iran dès les heures qui ont suivi l’attaque qui est accusé d’avoir utilisé un drone en ciblant le pétrolier.

Selon des sources concordantes, plusieurs pays affirment détenir des preuves que l’attaque a été menée par l’Iran. En premier, Israël ennemi juré de l’Iran, a indexé directement le pays en appelant la communauté internationale et les USA en particulier à agir. Washington a réagi à l’appel d’Israël. Hier dimanche 1er Août, Anthony Blinken, le secrétaire d’Etat américain est allé dans le même sens qu’Israël.

Riposte appropriée

Selon lui, les USA sont “persuadés” que l’Iran a quelque chose à avoir avec cette attaque. Sur un ton ferme, il a prévenu qu’il y aura une « riposte appropriée ». Il faut dire que l’Iran a toujours nié être responsable de l’attaque après les multiples accusations formulées par Londres, Israël et les USA.