Alors qu’en France les manifestations s’organisent chaque week-end depuis un bon moment pour dire non au pass sanitaire, un jeune Italien a trouvé quant à lui une manière originale de marquer son adhésion à la vaccination contre le coronavirus. Agé de 22 ans, le jeune étudiant s’est tatoué sur le corps le QR code montrant qu’il a pris sa dose du vaccin Covid-19. Vivant à Reggio de Calabre, dans le sud de l’Italie, Andrea Colonnetta peut désormais circuler librement sans crainte d’être bloqué à une entrée.

Si on arrivait à lui demander la preuve qu’il est vacciné, plus besoin pour lui de brandir téléphone ni papier, il n’aura simplement qu’à tendre son bras pour que son QR code situé sur l’envers de son bras gauche soit scanné. « C’est plutôt original, j’aime bien être différent », a-t-il confié au journal Corriere della Calabria, après que l’histoire ait fait le tour de la toile. Alors qu’il veut lui, faire preuve d’un peu d’originalité, ses parents en ce qui les concerne ne sont pas aussi enthousiastes.

Être moins impulsif

« Ils m’ont encouragé… à être moins impulsif et à réfléchir un peu plus avant d’agir », a-t-il déclaré au journal. Son tatoueur, Gabriele Pellerone, a partagé une vidéo de l’opération sur Facebook dans laquelle on le voit en train de s’apprêter pour prendre le tatouage. Une fois l’opération terminée, on le voit à nouveau se faire scanner le QR code à l’entrée du fast-food en toute tranquillité.