La Paris Saint Germain continue de faire la Une de l’actualité sportive avec l’arrivée de Lionel Messi. En effet, le patron du club francilien a profité d’un entretien qu’il a accordé au « Parisien » pour lancer quelques piques à l’endroit de Kylian Mbappé dont les ambitions ne sont plus claires par rapport au club. A un an de la fin de son contrat, le doute plane toujours sur ses envies de continuer l’aventure dans la barque parisienne ou pas.

“Tout le monde connait le futur de Mbappé”

A la faveur de cet entretien, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de faire un clin d’œil au champion du monde 2018. Pour l’homme politique et dirigeant sportif qatarien, Kylian Mbappé n’a désormais plus de raisons de partir. « Tout le monde connait le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », a martelé le patron du Paris Saint Germain.

“Kylian est très content de l’arrivée de Leo”

Il a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de dévoiler les échanges qu’il a eu avec le joueur ainsi que sa famille. Il indique également que Mbappé et l’Argentin s’entendent plutôt bien. « Kylian est très content de l’arrivée de Leo. Il va aider aussi. Quelques médias cherchent des problèmes. Il n’y en a pas. Il l’a dit : il veut une grande équipe. Aujourd’hui, il y a une très grande équipe, une des meilleures du monde. Il a tout pour rester ici. Je l’ai dit, il n’y a pas d’excuses pour partir », a-t-il réaffirmé à nouveau.