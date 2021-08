La sélection féminine U20 du Bénin a corrigé samedi dernier son homologue du Niger (6-1) au stade Seyni Kountché de Niamey. Cette rencontre entrait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022 de la catégorie d’âge. Les joueuses béninoises n’ont pas fait dans la dentelle face au Mena Junior. Elles ont été les premières à ouvrir le score, empilant ensuite but sur but.

Les nigériennes ont quand même pu sauver l’honneur en marquant un but sur les 6 encaissés. Du côté béninois, deux joueuses ont marqué un doublé. Il s’agit d’Edwige Kedokpo et Marguérite Ahouasou. Eunice Sagbohan et Bernice Innomabi ont ensuite salé l’addition. Les écureuils dames ont pris une sérieuse option pour la qualification avant le match retour le 21 août prochain.

19 joueuses étaient du côté de Niamey

Rappelons que 19 écureuils étaient sélectionnées pour ce match. Elles proviennent pour la plupart des clubs de l’élite comme Tigresse, Phénix, Black Stone, Flèche noire, Dynamique Fc, Ainonvi Fc et UMS. Inutile de rappeler que le Bénin n’est pas une nation de football féminin à l’instar du Cameroun et du Nigéria, mais il y a une volonté manifeste des autorités du football béninois pour sortir cette discipline de l’ornière. La participation du Bénin à des tournois du genre témoigne de cette vision.