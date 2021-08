Après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021, les écureuils du Bénin abordent le 02 septembre prochain les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Ils affronteront ce 02 septembre, les Barea de Madagascar avant de recevoir à domicile le 06 septembre, la République Démocratique du Congo. Pour ces deux confrontations, le sélectionneur Michel Dussuyer, fera confiance à 24 joueurs.

Retour de Melvyn Dorémus

C’est cet après-midi que le coach français a divulgué l’identité de ces 24 ambassadeurs et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’y a aucune surprise. On note cependant le retour de Melvyn Dorémus, l’arrière droit de Chambly, convoqué la dernière fois en novembre 2019. Les habitués sont bien présents.

Steve Mounié de Brest et Jodel Dossou de Clermont Foot figurent sur la liste, de même que les défenseurs Cédric Hountondji et Khaled Adénon. Olivier Verdon. Jordan Adéoti, Mickael Poté, Saturnin Allagbé, Sessi d’Almeida et Cébio Soukou, sont aussi convoqués. Pour rappel, les écureuils du Bénin sont dans le groupe J en compagnie de la RDC, de Madagascar et de la Tanzanie.

Voici la liste 24 joueurs convoqués

Gardiens



ALLAGBE Saturnin

DANDJINOU Marcel

KAKPO Chérif Dine

Défenseurs

ADENON Abdoul Khaled

ADILEHOU Moïse

ASSOGBA Youssouf

BOUROU Samadou

DOREMUS Melvyn

HOUNTONDJI Cédric

ROCHE Yohan

VERDON Olivier

Milieu de terrain

ADEOTI Jordan

ALHINVI Mattéo

D’ALMEIDA Sessi

KOSSI Rodrigue

OLAITAN Junior

TIDJANI Anaane

Attaquants

DOSSOU Jodel

KOUKPO Marcellin

GOMEZ Charbel

MOUNIE Steve

POTE Michaël

SEGBE AZANKPO Désiré

SOUKOU Cebio